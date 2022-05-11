Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'unda bugün: Su borusu patladı yollar göle döndü! İBB uyumaya devam etti

YOLA ÇIKAN İSTANBULLU ŞOKA GİRDİ

Sabah saatlerinde iş ve okula gitmek için yola dökülen Yeşilkent ile Bahçeşehir bağlantı yolu güzergahını kullanan on binlerce İstanbullu, gördükleri manzara karşısında adeta şoka girdi. Yolda İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu tazyikli su yaklaşık 15-20 metre gökyüzüne yükseldi.