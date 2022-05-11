CHP'nin FETÖ ile ilişkisi bir kere daha belgelendi: Engin Özkoç ile FETÖ'cü liderler yan yana

ŞEREFSİZ VE HAYSİYETSİZ OLAN YALAN SÖYLEYENDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu şunları söyledi: Büyük bir telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir.