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    • 11.05.2022 21:31
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    CHP'nin FETÖ ile ilişkisi bir kere daha belgelendi: Engin Özkoç ile FETÖ'cü liderler yan yana

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile olan ilişkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belgelendi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu Meclis'e getirdiği 2014 yılında çekilmiş fotoğrafla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖ'cülerle yanyana oluşunu gösterdi.

    CHP’nin FETÖ ile ilişkisi bir kere daha belgelendi

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile olan ilişkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belgelendi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu Meclis'e getirdiği 2014 yılında çekilmiş fotoğrafla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle yanyana oluşunu gösterdi.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç fotoğrafları önce inkâr etti, sonra da 2013 yılına ait olduğunu ve programda AK Parti milletvekillerinin de olduğunu söyledi ancak fotoğrafta AK Partili hiçbir milletvekili yoktu ve çekinilen yerin fonundaki tarih Özkoç'u yalanlıyordu.

    Fotoğrafları göstermesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'na hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a sözleri Akbaşoğlu tarafından TBMM kürsüsünden iade edildi.

        ŞEREFSİZ VE HAYSİYETSİZ OLAN YALAN SÖYLEYENDİR
        AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu şunları söyledi: Büyük bir telaş içerisindesiniz. Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir.

        ENGİN ÖZKOÇ BÜTÜN FETÖ'CÜ LİDERLERLE AYNI KAREDE


        AAynen. Bak, o yalan ve algı yönetimini ortaya koyan bizzat sensin. Yalan, haysiyetsiz ve şerefsiz olan yalan söyleyendir. Hani burada bizim Grup Başkan Vekillerimiz, asla ve kata yok. 8-9 Nisan 2014 tarihinde Engin Özkoç bütün FETÖ'cü liderlerle beraber fotoğraf veriyor. 2013'ten önce değil, 17-25 Aralık 2013'ten sonra.

            Önceki fotoğraflara atıf yapmayın. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin. Sen yalan söylüyorsun. İşte, ispatı burada, ispatı burada, ispatı burada. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Söylediğini aynen iade ediyorum.
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