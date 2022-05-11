CHP'nin FETÖ ile ilişkisi bir kere daha belgelendi: Engin Özkoç ile FETÖ'cü liderler yan yana

Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile olan ilişkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belgelendi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu Meclis'e getirdiği 2014 yılında çekilmiş fotoğrafla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle yanyana oluşunu gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç fotoğrafları önce inkâr etti, sonra da 2013 yılına ait olduğunu ve programda AK Parti milletvekillerinin de olduğunu söyledi ancak fotoğrafta AK Partili hiçbir milletvekili yoktu ve çekinilen yerin fonundaki tarih Özkoç'u yalanlıyordu.
Fotoğrafları göstermesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'na hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a sözleri Akbaşoğlu tarafından TBMM kürsüsünden iade edildi.