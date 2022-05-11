11 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu!

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Son 24 saatte Türkiye'de 1670 kişi koronavirüse yakalandı, 9 kişi ise hayatını kaybetti.
11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Son 24 saatte Türkiye'de 1670 kişi koronavirüse yakalandı, 9 kişi ise hayatını kaybetti.
11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU