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    • 11.05.2022 20:59
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    • 11.05.2022 21:02
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    11 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı, 11 Mayıs 2022 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Son 24 saatte Türkiye'de 1670 kişi koronavirüse yakalandı, 9 kişi ise hayatını kaybetti.

    11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
        Bayraktar’dan ABD’li rakibine hodri meydan
        Haberler Güncel 11 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu!
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