CHP yandaşı Ayşenur Arslan yine conta yaktı! Diyanet'in hutbesinde gezicileri istedi

HUKUKÇU DEĞİL HUKUKTAN BAHSEDİYOR

Arslan şöyle konuştu:

"Ne güzel bütün dünyaya İngilizce 'bayramın kutlu olsun' diyor. Peki haksız yere cezaevinde olanlara bir mesjı var mı beyefendinin? Çok örnek var da sondan başlayalım: Gezi Parkı davasında. Bakın hep söylerim. Hukukçu değilim ama iki kitap okusanız biliyorsunuz.

Roma hukukundan bu yana evrensel kaidedir. Bir insan aynı şeyden iki kere yargılanamaz. Ama bizde ne oldu geziden beraat edenler bir kez daha yargılandı ve müebbet veya 18 yılla cezalandırıldılar."