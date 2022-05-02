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    • 02.05.2022 13:20
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    CHP yandaşı Ayşenur Arslan yine conta yaktı! Diyanet'in hutbesinde gezicileri istedi

    CHP yandaşı Halk TV'de yayın yapan sözde gazeteci Ayşenur Arslan provokatif söylemlerine ara vermeden devam ediyor. Ülke gündeminden sürekli bir kaos çıkarmaya çalışan sözde yandaşçı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bayram hutbesini hedef aldı. Erbaş'ın ingilizce dünyaya bayram mesajı verdiği hutbede anlamsız bir şekilde gezicilerin yer alması gerektiğini savunan Arslan, "Ne güzel bütün dünyaya İngilizce 'bayramın kutlu olsun' diyor. Peki haksız yere cezaevinde olanlara bir mesajı var mı? Çok örnek var da sondan başlayalım: Gezi Parkı davasında." dedi.

    CHP yandaşı Ayşenur Arslan yine conta yaktı!

    Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programı bayramın ilk gününde yine skandal bir yayına imza atıldı.

    BAYRAMDA DERTLERİ GEZİCİLER

    İstanbul'daki Süleymaniye Camisi'ndeki hutbesinin bir bölümünü İngilizce olarak okuyan Erbaş, bayramların sedece Müslümanlar için değil tüm insanlık için barış ve sevgi günleri olduğu mesajıyla Arslan ve Özbek'in hedefi oldu.

    YİNE SAÇMALADI

    Olayı, "Günün haberi" olarak anons eden Arslan, Erbaş'ın ingilizce bilmediği için o kısmı telefondan okuduğunu söyledi. Ayşenur Arslan, "Bayram namazı ve sonrasındaki konuşmasında İngilizce mesaj okudu. Gerçi elinde telefon, şuradan okudu İngilizceyi bilmediğini de anladık aslında hiç önemli değil." dedi.

    CONTA YAKTI

    Erbaş'ın İngilizce hutbesini yayınlayan Arslan daha sonra hutbede insanlığa barış mesajı verilirken neden Gezi Parkı davasında ceza alanların anılmadığını sordu.

        HUKUKÇU DEĞİL HUKUKTAN BAHSEDİYOR

        Arslan şöyle konuştu:

        "Ne güzel bütün dünyaya İngilizce 'bayramın kutlu olsun' diyor. Peki haksız yere cezaevinde olanlara bir mesjı var mı beyefendinin? Çok örnek var da sondan başlayalım: Gezi Parkı davasında. Bakın hep söylerim. Hukukçu değilim ama iki kitap okusanız biliyorsunuz.

        Roma hukukundan bu yana evrensel kaidedir. Bir insan aynı şeyden iki kere yargılanamaz. Ama bizde ne oldu geziden beraat edenler bir kez daha yargılandı ve müebbet veya 18 yılla cezalandırıldılar."
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