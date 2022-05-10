Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.05.2022 09:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2022 09:54
    ABONE OL

    Türkiye ile Kazakistan arasında kritik temas: Milli Savunma Bakanı Akar mevkidaşı ile görüştü

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile bir araya geldi. Görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak tarihi değerlere vurgu yapıldı.

    takvim.com.tr
    AA
    Türkiye ile Kazakistan arasında kritik temas

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksylkov ile bir araya geldi.

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Orgeneral Jaksylkov, Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşılandı.

    Akar ve Jaksylkov'un daha sonra yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Kazakistan arasındaki ortak tarihi değerlere vurgu yapıldı.

    İki ülke arasında 2019'da imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli bir yön çizdiğini belirten Akar, görüşmede askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemini dile getirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ongun’un 107 bin liralık kayak tatili!
    Haberler Güncel Türkiye ile Kazakistan arasında kritik temas: Milli Savunma Bakanı Akar mevkidaşı ile görüştü
        SON DAKİKA