MHP Genel Başkanı Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Bayramlar bizi bir yapan, bir millet ve medeniyet incisi çıkaran kültürel ve manevi kaynaklarımızdan birisidir. Bayram kardeşliktir, barıştır. Bayram vesilesiyle sergilediğimiz birlik ve dayanışma ruhunu hayatın diğer etaplarına taşıyabilirsek hiçbir hain hedef surumuza gedik açamayacaktır. Omuz omuza duruş sergilediğimiz sürece kalleş senaryoların akıbeti sadece yırtılıp atılmak olacaktır. Türk milleti bayramıyla, barışıyla, bayrağıyla, bağımsızlığıyla tarih boyunca mazluma ses olmuştur. Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum.

Maneviyatın yerini maddiyat alırsa, mertlik namertlikle aşağılanırsa hayatın ve siyasetin olağan akışı tıkanmakla kalmayacak toplum huzuru bütünüyle sarsılacaktır. Hadiselerin akış demetine hesabi yaklaşanların ne sözü sözdür ne de adamlıkları bahis mevzudur. Çıkarlarıyla değil çınar gibi yüksek iradeleriyle var olan feragat timsalleri tarihe iz bırakmışlardır. Bu vatana, bu millete ve bu devlete de bin defa helali hediyedir.

Ülkemizin asıl sorunlarından birisi değişmeyen bir kafa yapısıdır. Türkiye'nin çıkarlarına yabancı başkentlerin prizmasından bakanlar düştükleri zilleti fark edemeyecek kadar körleşmiş ve kaskatı kesilmişlerdir. CHP yönetimi kendi geçmişiyle, dahası Aziz Atatürk'ün tam bağımsızlık idealiyle tenakuz halindedir. CHP'ye bakın bunu görürsünüz. Aylardır devam eden Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna henüz kalıcı bir cevap verilebilmiş değildir. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı, minder dışına itmeyi, zorda bırakmayı adeta meslek edinmişlerdir. CHP'de hayır yoktur, umut yoktur.