Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbetindeki aile sayısı 287 oldu

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

980 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 1991 yılında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 yaşındayken kandırılıp kaçırılan kardeşi Mehmet Şefik için gelen Sadık Kaplan ile 287'ye yükseldi.

Aileler tarafından karşılanan Kaplan, "Annem 97 yaşında ve henüz hayattayken onu görmek istiyor. Buradaki aileleri gördüm, geldim. Kardeşim gelsin biz onu her türlü kabul ediyoruz. Askerliğini yaptı, 4 ay sonra gitti. Çantasını almış evden çıkmış. Aradan bir ay geçti, Batman'da görülmüş, dediler, Batman'a gittim. 20 gün Batman, Siirt, Kızıltepe, Nusaybin ve Cizre'de aradım kardeşimi. Bulamadım geri dönmek zorunda kaldım. Şu an beni görüyorsa, kardeşimin dönmesini istiyorum. Ufak bir cezayla kurtulur, belki de hiç ceza almaz" dedi.