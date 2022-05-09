Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.



Erdoğan toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;



"Dünyanın sosyal çalkantıların kıskacında olduğu sancılı bir süreçte Türkiye, rotasından çıkmadan yoluna devam ediyor"



Eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'nin ayaklarındaki geri kalmışlık zincirlerini attık.

Diklenmeden dik durarak, uluslararası baskıları milletimizle birlikte göğüsledik.



Türkiye dünyada salgın ve savaşın tetiklediği lojistik arayışların merkezi olmuştur.



Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışı ile dar gelirli vatandaşların alım gücünü biraz daha artıracağız



FETÖ ihanet çetesini milletimizle birlikte tepeledik.

Koronavirüs salgının üstesinden geldik. Sağlık sistemimizin gücüyle el ele yok ettik.

Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız.

Aile destek programları Haziran'da başlıyor.

2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik.

Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz.

Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz.

Bugün enerji hariç ticaret fazlası veren bir ülke haline gelmiştir.

VATANDAŞA MÜJDELER

Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili. 1 milyon 100 bin konutla vatandaşlarımızı konut sahibi yapmıştık.

Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket. Birinci pakette ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99luk kredi sağlayacağız.

Erdoğan: Üç ayrı paketi millletimizin huzuruna sunuyoruz. Birinci pakette 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.





Detaylar geliyor...