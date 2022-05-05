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    • 05.05.2022 12:31
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    Evlat nöbetindeki ailelerden terörün siyasi ayağı HDP'ye siyah çelenk! HDP’liler hazmedemedi ailelere saldırdı

    Son dakika haberi! Terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, HDP binasına siyah çelenk bıraktı. Bu sırada çelengi kaldırmak isteyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile aileler arasında arbede çıktı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDP’li vekil haddini aştı!

    Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbeti sürdüren aileleri temsilen üç baba, Ankara'da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı.

    HDP Genel Merkezi'ne gelen babalar, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı çelengi parti girişine koyarak, gazetecilere açıklamada bulundu.

    Terör örgütü PKK tarafından oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen babalardan Celil Begdaş, HDP'nin hiçbir zaman Kürtleri temsil edemeyeceğini söyledi.

    "HDP'YE SÖYLÜYORUM, KENDİNE GEL, EVLADIMI GETİR BANA"
    Evlatlarından haber alamadıklarını belirten Begdaş, "Ben burada Türk'üm, Diyarbakır'da Kürt'üm, Trabzon'da Laz'ım. Evladım gelene kadar bu işin peşini bırakmam. Beni hiçbir güç buraya getirmedi, yanan ciğerim buraya getirdi. Ben, Amerikan uşağı değilim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. HDP'ye söylüyorum, kendine gel, evladımı getir bana." ifadelerini kullandı.

    Baba Süleyman Aydın da 285 aileyi temsilen HDP Genel Merkezi önünde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

    "HDP milletvekilleri diyorlar ya zaman zaman 'Biz, Kürtler için mücadele veriyoruz.' Bunlar hiçbir zaman Kürtler için mücadele vermediler. Kürtlük, 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmakla olmuyor. 14-15 yaşındaki çocuklarımızın eline silah vererek, devletimize karşı kullanarak siyasi parti, milletvekili olunmaz. Siz, burada hiçbir zaman Kürt halkına sahip çıkmadınız. HDP milletvekilleri olarak sadece Kandil'e vekillik yaptınız, siz Kandil'in vekillerisiniz."

    ARBEDEYE POLİS MÜDAHALE ETTİ
    Açıklamaların ardından HDP binasındaki görevlilerin çelengi kaldırmak istemesi üzerine, babalar ile aralarında arbede yaşandı.

        Polisin müdahalesiyle yatıştırılan olay sırasında babalar, parti genel merkezine gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a da tepki gösterdi.

        HDP MİLLETVEKİLİ ÇELENKİ YERE ATMAYA ÇALIŞTI
        HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran siyah çelenki yere atmaya çalışması üzerine ortam bir anda gerildi.

        Bu sırada parti görevlileri ile ikinci kez yaşanan arbedeye müdahale eden polis, tarafları ayırdı. Bina çevresinde önlem alan polis, aileleri güvenli bir alana çekti.

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