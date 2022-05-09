Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 29 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 6 kilogram skunk, 3 kilogram bonzai, 9 bin ecza hap, 634 gram eroin, 258 gram metamfetamin, 3 av tüfeği, 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 590 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.