CHP' yakın kanalda konuşan Cem Toker “Erdoğan ne dediyse yaptı” dedi CHP'li vekili mat etti

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, CHP'ye yakınlığı ile bilinen bir televizyon kanalında yorum yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı projeleri saydı. Toker, "Adam yapacağım dediği bir çok şeyi yaptı. Bunlar on yıllar boyunca tartışılmış şeylerdi. 'Taksim'e cami yapacağım' dedi yaptı. 'Ayasofya'yı açacağım' dedi açtı. 'Havalimanını isteseniz de istemeseniz de yapacağım dedi' yaptı. 3. Köprüyü de Körfez Köprüsü'nü de yaptı" ifadelerini kullandı. CHP'li Özgür Karabat'ın 'Türkiye'den Ay'a da yol yapılabilir o zaman?' şeklindeki sözde sorusuna ise "Bak yaptı mı yaptı. Demek ki Ay'a da gider, diğer söylediklerini de yapar. Dış politikada da yapar. İçerde de yapar..." yanıtını verince Karabat'ı ve programda bulunan diğer muhalifleri şaşırttı!

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