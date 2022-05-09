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    • 10.05.2022 00:59
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    Başkan Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu

    Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in sağlık durumu hakkında bilgi alırken, geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Erdoğan’dan Prens Selman’a geçmiş olsun telefonu

    Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in tıbbi tetkiklerinin temiz çıktığı duyurulmuştu.

    Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre 86 yaşındaki Kral Selman Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürüldü. Kral Selman'ın tıbbi bazı tetkikler için hastaneye yatırıldığı ifade edilen haberde başka ayrıntıya yer verilmedi.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu
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