Başkan Erdoğan'dan Prens Selman'a geçmiş olsun telefonu

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in tıbbi tetkiklerinin temiz çıktığı duyurulmuştu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre 86 yaşındaki Kral Selman Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürüldü. Kral Selman'ın tıbbi bazı tetkikler için hastaneye yatırıldığı ifade edilen haberde başka ayrıntıya yer verilmedi.