Milli Savunma Bakanlığı: Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Kimse endişelenmesin!" başlıklı bir mesaj yayımladı.
Fotoğrafta: Basel'deki etkinlikte Türk katılımcılara alçakça saldıran terör örgütü PKK artıkları
İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde katılımcılara saldıran terör örgütü PKK yandaşlarına dikkat çeken Bakanlık mesajında, "Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.
İşte MSB'den yapılan o paylaşım;
Kimse endişelenmesin!
Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz!