Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.05.2022 00:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2022 00:50
    ABONE OL

    Milli Savunma Bakanlığı: Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!

    Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde Türk katılımcılara alçakça saldırmıştı. Söz konusu olaya dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin bir mesaj yayımladı ve "Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

    Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek

    Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Kimse endişelenmesin!" başlıklı bir mesaj yayımladı.



    Fotoğrafta: Basel'deki etkinlikte Türk katılımcılara alçakça saldıran terör örgütü PKK artıkları

    İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde katılımcılara saldıran terör örgütü PKK yandaşlarına dikkat çeken Bakanlık mesajında, "Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" ifadelerine yer verdi.



    İşte MSB'den yapılan o paylaşım;

    Kimse endişelenmesin!

    Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz!

        Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek
        Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı: Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!
            SON DAKİKA