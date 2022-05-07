İstanbul'a yeni bir hat daha yolda! Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın tünel kazıları tamamlandı

"BİR YIL İÇİNDE İSTANBULLULARA KAZANDIRACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, projenin toplam ilerleme oranının bugün itibarıyla yüzde 70'e ulaştığını belirterek, şehrin çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesiminde çalıştıklarını, buna rağmen tünel kazılarını tamamlandığını, 2 tünel açma makinesinin 17 kilometreli kazıyı bitirerek Kirazlı istasyonuna ulaştığını anlattı.

Tünelin iç kaplama betonunu oluşturan ve segment beton elemanların montajını tamamladıklarını, 17 kilometrelik demir yolu ray montajının 5 kilometresinin yapıldığını, yapı alanının yüzde 67'sinin tamamlandığını aktaran Karaismailoğlu, "İstasyon ince işleri, betonarme, elektromekanik, sinyalizasyon imalatları gibi çalışmalarımızı, bir yıl içinde İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, son 1,5 ayda 1915 Çanakkale Köprüsü ve Tokat Havalimanı'nı hizmete aldıklarını, Rize-Artvin Havalimanı'nı kısa süre içerisinde açacaklarını kaydederek, projelerini tüm Türkiye'de halkın hizmetine sunmak için çalıştıklarını bildirdi.

YAZ SONUNA KADAR İSTANBUL'DA 3 METRO HATTI AÇILIYOR

Bakan Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 25 yılda kara yolu bakım ve işletmesinden 2,4 milyar dolar, zamandan da 3,6 milyar dolar olmak üzere toplamda 6 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını vurguladı.

Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı sistem hattının bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Daha önce başlanmış hatlar, önceki dönemimizde başlattığımız projeler. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Bizler ise 2023'te saydığımız tüm hatları, yapımı devam eden 103 kilometre metro inşaatının tamamını bitirip İstanbulluların hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, bu yaz sonuna kadar Pendik-Sabiha Gökçen ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metroları ile İBB yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldıkları Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattının hizmete açılacağını söyledi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok sayıda eserle İstanbul'u bambaşka bir noktaya taşıdıklarını ve kenti çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. Kimsenin şüphesi olmasın İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ESNAFI VE ENGELLİ SPORCULARI ZİYARET ETTİ

Bakan Karaismailoğlu konuşmasının ardından işçilerle fotoğraf çektirdi ve onlarla sohbet etti.

Tören sonrası bölgede esnaf ziyaretinde bulunan, onların dertlerini ve taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı ziyaret eden Karaismailoğlu, engelli sporcu ve vatandaşlarla sohbet ederek, onlarla fotoğraf çektirdi.

YENİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÖZDEMİR'E ZİYARET

Karaismailoğlu, son olarak kısa süre önce göreve seçilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.