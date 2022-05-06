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    • Güncel
    • 07.05.2022 01:19
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    • 07.05.2022 01:32
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    Manisa Valiliği'nden Sözcü'nün 'bir aileye siyasi tercihinden dolayı yardım verilmedi' haberine yalanlama!

    CHP'nin yayın organı Sözcü yine asılsız bir iddiayı gündeme taşıdı. Sözcü'nün "Elektriği Kesilen Aile: Hakkımızı Helal Etmiyoruz" başlığıyla yayınladığı haberin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Manisa Valiliği, siyasi görüşü nedeniyle yardım alamadığını ve elektriğinin kesildiğini öne süren aileye, bugüne kadar yaptığı 18 başvuruda yardımda bulunulduğunu, ayrıca aylık 188 lira elektrik ve yıllık kömür desteği verildiğini bildirdi.

    Sözcü’ye yalanlama

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Sözcü'nün bir haberi daha yalan çıktı.

    Sözcü'nün "Elektriği Kesilen Aile: Hakkımızı Helal Etmiyoruz" başlığıyla yayınladığı, 'bir aileye siyasi tercihinden dolayı yardım verilmediği' iddiasının yer aldığı haber yalanlandı.

    MANİSA VALİLİĞİ YALANLADI
    Manisa Valiliği, siyasi görüşü nedeniyle yardım alamadığını ve elektriğinin kesildiğini öne süren aileye, bugüne kadar yaptığı 18 başvuruda yardımda bulunulduğunu, ayrıca aylık 188 lira elektrik ve yıllık kömür desteği verildiğini bildirdi.

    Valilik, bir internet sitesinde yer alan "Elektriği Kesilen Aile: Hakkımızı Helal Etmiyoruz" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kendisine siyasi tercihi nedeniyle yardım verilmediği iddiasına istinaden Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan araştırmada, söz konusu haberde adı geçen vatandaşımızın çalışabilir durumda olması ve inşaatlarda zaman zaman sigortalı çalışması durumları da göz önüne alınarak, Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk başvuru yaptığı tarihten itibaren, başvurularından 18'i kabul edilerek kendisine yardım verilmiştir.

    "HER AY ELEKTRİK DESTEĞİ VERİLMEKTEDİR"
    Bu yardımlar dışında kendisine her ay 188 lira elektrik tüketim desteği verilmektedir. Yıllık kömür yardımlarından da faydalandırılmaktadır."

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    Sözcü’ye yalanlama
    Haberler Güncel Manisa Valiliği'nden Sözcü'nün 'bir aileye siyasi tercihinden dolayı yardım verilmedi' haberine yalanlama!
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