Sınır terörden arındırıldı: Yeni göç dalgaları tampon bölgelerde durduruldu





Türkiye çatışma bölgelerini terörden temizleyip göçün ana sebebini ortadan kaldırma kararı aldı ve askeri operasyonlara başladı. Bu kapsamda 2016'da Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı, 2019'da Barış Pınarı ve 2020'de Bahar Kalkanı harekâtlarını başlattı. Bu operasyonlar sonuncunda Türkiye, terör örgütleri DEAŞ ve PKK-PYD/YPG'nin belini kırdı. Binlerce kilometrekarelik çatışma bölgelerini terörden temizledi, böylelikte göçün ana sebepleri ortadan kaldırıldı. Yeni göç dalgaları ülkemizin içine ulaşmadan tampon bölgelerde durduruldu. Bu sayede ülke sınırları içindeki göçmen sayısının artması engellendi. Nisan 2022 itibarıyla 1 milyon 204 bin kaçak göçmen yakalandı.



Türkiye attığı adımlar sayesinde 10 milyonu aşkın kaçak göçmeni engellemiş oldu. Türkiye başlattığı başarılı sınır ötesi harekâtlar sayesinde terörden arındırdığı bölgeleri güvenli hale getirdi. TSK Afrin, Cerablus, Azez, El- Bab, Tel Abyad ve Resulayn olmak üzere 6 bölgeyi terörden arındırdı ve istikrar sağladı. Terörden arındırılan bu bölgelerde eğitimden sağlığa, ticaretten kamu idaresine, kolluk kuvvetlerinden altyapıya kadar hayatın tüm alanında yeni inşa çalışmaları yapıldı. 500 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşullar oluşturuldu.