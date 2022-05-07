Sınır terörden arındırıldı: Yeni göç dalgaları tampon bölgelerde durduruldu

Suriye'deki iç savaşın başından bugüne kadar diplomatik ve insani adımlar atan Türkiye, diğer yandan da iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca savaş mağdurlarına kucak açtı. 11 yıllık bir süreci kapsayan dönem, devletin güvenlik birimleri ve organları tarafından rapor haline getirilerek bütün çıplaklığıyla ortaya serildi.
18 sayfalık raporda, sivillerin tahliyesinden diplomatik gelişmelere, hayatını kaybeden insanlardan ülkemize göç etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin durumuna kadar birçok konuda atılan adımlar bir bir anlatıldı. Raporda Türkiye'nin sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması için yapılan operasyonlar belirtilirken AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmemesine kadar birçok konuya yer verildi.
İşte Mart 2011'de başlayan Suriye iç savaşında Türkiye'nin savaşın bitmesi için attığı adımlar şöyle:
Türkiye iç savaşın son bulması için diplomatik çalışmaları ile tüm dünyaya örnek oldu. Sivil katliamlarının son bulması, insani yardımların gönderilmesi için 30 Haziran 2012'de BM bünyesinde Cenevre görüşmeleri başladı. Türkiye en başından görüşmeleri destekledi. 11 kez Astana görüşmeleri yapıldı. 2017'de Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde çatışmasızlık ve gerginliği azaltma bölgeleri oluşturuldu. 2018'de Soçi Mutabakatı yapıldı. Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'nin katılımıyla İstanbul'a dörtlü zirve toplandı.