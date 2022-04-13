Et fiyatları için flaş karar... Başkan Erdoğan talimat vermişti, Resmi Gazete'de yayımlandı!

Tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından ramazan ayı süresince kesimi ve satışı yapılan veya yaptırılan sığır başına yetiştiricilere 2 bin 500 lira destekleme ödemesinde bulunulacak.

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında ramazan ayına yönelik kırmızı et piyasasının düzenlenmesi amacıyla hazırlandı.