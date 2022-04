Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili yeni iddia: O kişilerin mal varlıkları araştırılsın

DENETİMLER DAHA DA ARTMALI

Meradaki, tarladaki fiyatlar ile market fiyatları arasındaki farkın kendilerini üzdüğünü belirten Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin her gün sahada olması ve ürün fiyatlarını her hafta bakanlığa iletmesi gerektiğini ifade etti. Çelik, "Sahada insanların elinden çıkan bir ürünün fiyatı nedir, markete gidene kadar buna ne kadar fiyat farkı geliyor, bu farkta kim kazanıyor bakılmalı. Bunun önüne geçilmesi için ciddi tedbirler alınmalı. Bu işi yapan aracılar ile özellikle zincir marketlerin satın alma müdürlerinin mercek altına alınması gerekiyor. Market sahibi, belki bir satın alma müdürünü keşfedemiyor ama şüpheler bunu gösteriyor ki bu müdürler sanki aracılarla ortak çalışıyor, market sahibinden daha çok aracılar kazanıyor. Marketlerdeki satın alma müdürlerinin de hesap-kitaplarının denetim altına alınması lazım, mal varlıkları araştırılmalı. Belki holdinglerin, zincir marketlerin sahipleri de bunların hesabını gördüğü zaman şaşıracak" diye konuştu.