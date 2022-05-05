Terör örgütü PKK, Sincar’a nasıl yerleşti? İşte 5 maddede Sincar'da yaşananlar

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Sincar'a saldırısı sonrası evlerini terk eden ve 8 yıldır kamplarda yaşayan Ezidiler de evlerine dönebilmek için PKK'nın Sincar'ı terk etmesini istiyor. Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan Sincar Anlaşması'nın henüz uygulamaya konulmaması nedeniyle PKK'nın ilçedeki varlığı ise devam ediyor.
Irak'ın Sincar'da terör örgütü PKK unsurlarına karşı operasyonunun Sincar Anlaşması'nı yürürlüğe koyacak bir operasyon düzeyine gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. AA muhabiri, Sincar'da son günlerde artan Irak ordusu ve PKK arasındaki çatışmanın dinamiklerini 5 maddede derledi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİNCAR'A NASIL YERLEŞTİ?
Irak'ta Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.
Terör örgütü PKK, 2014 sonrası DEAŞ saldırısını bahane ederek Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup, varlık göstermeye başladı. Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırdı.