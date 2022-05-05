Terör örgütü PKK, Sincar’a nasıl yerleşti? İşte 5 maddede Sincar'da yaşananlar

Irak merkezi yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a iki tugay gönderdiğini açıklamasına ve son dönemde ilçeye ek güç göndermesine rağmen PKK'nın ilçeden nasıl çıkarılacağına dair net bir plan sunmadı.

SİNCAR ANLAŞMASI SONRASI IRAK ORDUSUNUN PKK İLE ARTAN GERGİNLİĞİ

Irak ordusu ile PKK'nın ilçede daha önce de belirli aralıklarla karşı karşıya gelerek çatıştığı duyurulmuştu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, 11 Mart 2021'de Sincar'da PKK taraftarları ile Irak güçleri arasında gerginlik yaşanmış, PKK'lı grubun Irak güçlerine ait bir kontrol noktasında durdurulduğu, bu grubun Irak ordusuna ait araca saldırdığı belirtilmişti.

Irak ordusu ile PKK'ya bağlı YBŞ unsurları arasında 12 Aralık 2021'de de Sincar'da çatışma çıktı. IKBY Anti-Terör Birimi konuya ilişkin, "Irak ordusu ve YBŞ sempatizanlarının karşı karşıya gelmesi neticesinde, orduya ait bir tank ateşe verildi, 2 gösterici de yaralandı." açıklamasını yaptı.

Öte yandan yerel medyadaki haberlere göre, PKK'ya bağlı teröristler, TSK'nın terör örgütüne karşı operasyonlarını bahane ederek ilçedeki devlet kurumlarını zorla kapatma girişiminde bulundu.

IRAK ORDUSU İLE PKK'NIN NİSAN AYINDA ARTAN ÇATIŞMALARI

Irak ordusu, 19 Nisan'da PKK'nın yerel unsurlarının ilçedeki kontrol noktasını boşaltmaması sonrası örgütle çatıştı.

Erbil merkezli Rudaw kanalının 25 Nisan tarihli haberinde ise Irak ordusuna ait büyük bir birliğin ağır silahlar ve askeri teçhizatla Musul'dan Sincar ilçesine hareket ettiği belirtildi.

Irak ordusu ile PKK arasında 1 Mayıs'ta yeniden başlayan çatışmaların 2 Mayıs'ta da devam ettiği ve yerel medyadaki haberlere göre çatışmada 1 Irak ordusu askerinin öldüğü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo, 2 Mayıs'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, Irak ordusu ile çatışmalarda çekilmek zorunda kaldı. Sinun nahiyesinde çatışmalar devam ediyor. Sinun ve Hanesor arasındaki kontrol noktalarının birçoğu Irak ordusunun eline geçti. Irak askerlerinden ve PKK militanlarından ölü ve yaralılar var ancak sayılarını henüz bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak ordusu, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Sincar'da vatandaşların evlerine dönmesini engelleyen ve devlet otoritesine zarar veren YBŞ kontrol noktalarını dağıtmayı amaçladıklarını ancak Irak askeri birliklerinin, YBŞ unsurlarıyla karşı karşıya geldiği sırada ağır ateş, keskin nişancı atışı ve yollara döşenmiş patlayıcı yüklü cihazlarla karşılaştıklarını bildirmişti.