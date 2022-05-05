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    • 05.05.2022 16:10
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    AK Parti kampa giriyor! 2023 seçimleri öncesi kritik viraj! Başkan Erdoğan liderliğinde bir araya gelecekler

    Son dakika haberi... AK Parti, 2023 seçimleri öncesi son viraja girilirken Başkan Erdoğan liderliğinde 3-5 Haziran tarihleri arasında Kızılcahamam'da kampa girecek.

    2023 seçimleri öncesi son viraj! AK Parti kampa giriyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı", 3-5 Haziran'da Kızılcahamam'da yapılacak.

    Edinilen bilgiye göre, bir otelde gerçekleştirilecek 3 günlük toplantıya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

    Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlaması planlanan toplantı, basına kapalı programlarla devam edecek.

    Çeşitli sunumların gerçekleştirileceği, istişarelerin yapılacağı toplantının yine Erdoğan'ın konuşmasıyla tamamlanması öngörülüyor.

    AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 4-6 Ekim 2019'da "Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti" temasıyla yapılmıştı.

    Kovid-19 salgınının ardından yapılacak ilk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları masaya yatırılacak, Genel Merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilecek.

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    Haberler Güncel AK Parti kampa giriyor! 2023 seçimleri öncesi kritik viraj! Başkan Erdoğan liderliğinde bir araya gelecekler
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