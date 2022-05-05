SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama! Otoyollarda hız limiti artıyor! Tarih belli oldu

İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

Bayramın hemen akabinde bir kaç bayramı birlikte yaşadık. 1 Mayıs İşçi Bayramı vardı. Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlandı, olaysız... Tam da bir bayram havasında geçti. Bayramda da biz huzur olsun, herkes ağız tadıyla bayram geçirsin diye bakıyoruz. Bu bayram öyle geçti. Hiç olay olmasın, Trafik kazası olmasın isteriz ama hayatın olağan akışının getirdiği süreçler var. Bu yıl trafik kazalarında aldığımız tedbirler çerçevesinde 209 bin civarında personelimiz sokaklardaydı. Vatandaşımız bu konuda kurallara geçmiş bayramlara nazaran daha fazla riayet ediyor. 2020 - 2021 bayramları pandemiye geldi, çok fazla yoğunluk yoktu. Onlara yönelik bu bayramda çok ciddi bir yoğunluk sözkonusuydu. Son 10 yıla bakarak yüzde 61 kazada ölümlerde azalma oldu. Kaza sayısından yüzde 37 azalma oldu. Bu bizim açımızdan aldığımız tedbirlerin karşılığını görevildiğimiz bir süreç.

Yüz binde 13 idi 2010'da Türkiye'deki kazalarda her yüz bin kişi başına ölüm oranı. Şu anda yüz binde 6.2. Yarısından daha aşağıya düşmüşüz. Yolların, arabaların standardı, havalimanları... Bütün bunlar eşgüdüm içerisinde... 5362 ile kapatmışız geçen yılı. Minimum 2 binin üzerindeki insanın ölmediğini düşünün 2017'den itibaren. 2022 yılında 99 yaya ölümümüz olmuş. Maalesef 47'si yaya geçitlerinin dışından geçmeye çalışan yayalarımızın hataları... Neredeyse yüzde 50'si. Sadece 5 tanesi sürücü kusurundan kaynaklanmış. Daha fazla trafik olmasına rağmen ölüm sayısı yüzde 61 azalmış oldu.