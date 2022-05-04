Pençe-Kilit bölgesinde bombardıman sürüyor! Terör örgütü PKK'nın mühimmatları ele geçirildi! Şemsiyeler de açıldı

Yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." denildi.