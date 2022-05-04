Pençe-Kilit bölgesinde bombardıman sürüyor! Terör örgütü PKK'nın mühimmatları ele geçirildi! Şemsiyeler de açıldı

Operasyonda bugüne kadar 63 terörist etkisiz hâle getirilirken, arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ediliyor.
Son olarak ele geçirilenler şöyle:
20 adet el bombası
- 1 adet RPG-7 roketatar
- 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 3 adet şarjör
- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 adet şarjör
- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek
- 13 adet RPG-7 antitank mühimmatı
- 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı
- 51 adet 82 mm havan mühimmatı
- 7 adet 60 mm havan mühimmatı
- 9 adet 82 mm havan HEAT mühimmatı
- 5,56 mm mühimmat
- 400 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı
- 1 adet Doçka makineli tüfek namlusu
- 13 adet basma düzenekli EYP
- EYP yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi
- İnfilaklı fiti
- Sıvı cıva
- 2 adet oksijen tüpü
- 3 adet telsiz vericisi
- 19 adet radyo frekans vericisi
- 1 adet Yaesu telsiz
- İlk yardım çantası
- 2 adet termal şemsiye
- Kafa feneri