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    • Güncel
    • 05.05.2022 20:12
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    • 05.05.2022 20:13
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    Son dakika: 5 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Detaylar geliyor...

    4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 MAYIS TABLOSU

        1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 499 bin 821 doza yükseldi.

        18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

        En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

        COVID-19 SON DURAK
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!" ifadelerini kullandı.

            30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Son dakika: 5 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayıları belli oldu!
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