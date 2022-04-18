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    • 18.04.2022 10:10
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    • 18.04.2022 10:30
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    CHP'li Kılıçdaroğlu Hrant Dink üzerinden FETÖ'yü aklamaya çalıştı!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaretinde ağırlaştırılmış hapis cezası alan polis şefleri Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer başta olmak üzere FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı. Faillerin henüz bulunmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı." diyerek ağırlaştırılmış hapis cezası alan FETÖ'cüleri görmezden geldi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada terör örgütü FETÖ'nün adını ağzına almadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bay Kemal FETÖ’yü aklamaya çalıştı!

    Örgüt bağlantısı nedeniyle kamudan atılan KHK'lılara geri dönüş sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de FETÖ'yü akladı. Kılıçdaroğlu, yargının "FETÖ suikasti" dediği Hrant Dink cinayetinde 'gerçek katillerin bulunamadığını' iddia etti. Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret ederek Dink'in eşi Rakel Dink ile görüştü. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti.

    FETÖ DİYEMEDİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini de beraber yapacağız." dedi.

    KATİLLER BELLİ DEĞİL İDDİASI
    Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hrant Dink'in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı. Eğer siz, 'karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim' diye yola çıkıyorsanız gerçek katillere ulaşmalısınız ve bulmalısınız. O zaman bu toplumda biz helalleşme düzeyine gelmiş oluruz, helalleşebiliriz" ifadelerini kullandı.

        Ogün Samast

        HER ADIMDA FETÖ VAR
        Kılıçdaroğlu 'gerçek katiller aydınlığa çıkmadı' diyerek aklamaya kalkışsa da Hrant Dink suikastının her aşaması FETÖ tarafından planlanıp icra edildi. Hrant Dink, Şişli'de 19 Ocak 2007'de 17 yaşındaki tetikçi Ogün Samast tarafından vurularak katledildi.

        Samast, azmettirici olduğu iddia edilen Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında olduğu 20 kişi hakkında cinayetten dava açıldı. İlk ceza Samast'a çıktı. Mahkeme, Samast'ı, 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı, karar onandı. Cinayetin ardından başlatılan ve uzun zaman sürüncemede bırakılan soruşturmanın seyri, 17/25 Aralık darbe teşebbüsünün ardından FETÖ'cü savcıların açığa alınmasıyla değişti.



        Ali Fuat Yılmazer

        BAŞ AKTÖR 2 FETÖ'CÜ
        Dink ailesinin de girişimleri ile dosyanın kapağı yeniden açıldı. Dosya, FETÖ'cü savcı Muammer Akkaş'tan savcı Yusuf Hakkı Doğan'a geçti. Derinleşen soruşturmada daha sonradan FETÖ'cü oldukları ortaya çıkan istihbaratçı polis müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ile ekiplerinin cinayet planını önceden bildikleri ancak müdahale etmediği belirlendi. Azmettirici olduğu iddia edilen ve cinayeti önceden haber veren Erhan Tuncel'in de Akyürek'in adamı olduğu tespit edildi. Cinayetten yaklaşık 8 yıl sonra yargılanan Yılmazer ve Akyürek "tasarlayarak kasten öldürmek, silahlı örgüt kurmak ve üye olmak" gibi ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Daha sonradan FETÖ itirafçısı olan dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı ise 12 yıl 6 ay hapis cezası oldu.



        Ramazan Akyürek

        MAHKEME KARARLARINI YOK SAYDI
        Mahkeme, cinayetin FETÖ'nün talimatları, amaç ve ideallerine uygun olarak sanıkların iştirakiyle işlendiğine karar verdi. Kararda, "Söz konusu cinayet eyleminin FETÖ'nün talimatları ve örgütün amaç ve ideallerine uygun olarak mahkememiz dosyasında hüküm kurulan sanıkların iştiraki ile işlendiğine kanaat getirilmiştir" denildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, haklarında yakalama kararı bulunan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyaları ayrıldı. Cinayetine ilişkin en kapsamlı soruşturmanın tamamlanmasından sonra Gülen, Öz ve Dumanlı ile meslekten ihraç edilen jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında yeni iddianame hazırlandı. Cinayetin FETÖ ile bağlantısı anlatılan iddianame, "Cinayetin, Gülen'in sapkın dini inançları referans alınarak başka bir düzen getirmek için FETÖ'nün şiddet içeren bir başlangıç eylemi olduğu" belirtildi.



            Muammer Akkaş


            FİRARİ SAVCI ÖRTBAS ETTİ
            Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Dink cinayeti soruşturmasının eski savcılarından FETÖ firarisi Muammer Akkaş hakkında, 6 Kasım 2020'de, "FETÖ üyelerini koruma gayesiyle işlem yapmayarak dosyayı sürüncemede bıraktığı" gerekçesiyle, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Mahkemenin 14 Aralık 2020'deki duruşmasında savcılığın sunduğu esas hakkındaki mütalaada, cinayetin doğrudan FETÖ tarafından yapıldığına dikkat çekildi. Mütalaada, istihbarata iletilen Hrant Dink'in öldürüleceği yönündeki hayati önem taşıyan bilgilerin raporlara yansıtılmayarak kasten gizlendiği vurgulandı.



            ZİYARET 40 DAKİKA SÜRDÜ
            CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Şişli'deki vakfı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu burada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı karşıladı.

            Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink ile görüşen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

            İktidara geldiklerinde bazı karanlık güç odakları ile mücadele edeceklerini, daha sonra mağdurlarla helalleşeceklerini anlatmak için vakfa geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz, bunu hak etmiyoruz. Hepimiz huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Birliğimiz buna bağlı, huzura bağlı. Beraber yaşamak, beraber gülmek, yeri gelirse beraber ağlamak, beraber kucaklaşmak, sevgiyi büyütmek... Bütün hedefimiz, bütün amacımız bu olmalı. Bunun için buraya geldim." diye konuştu.

            "BÜTÜN HEDEFİM BU GÜZEL ÜLKEDE BERABERCE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK"
            Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in "Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık" şeklindeki sözlerini de anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

            "O derin karanlığı sorgulamazsak, üzerine gitmezsek, çetelerle, yeraltı dünyasıyla iş birliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız ve devletin içine çöreklenen o kişileri, devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman biz bu ülkede huzuru sağlarız. Benim bütün hedefim bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Eğer bir miras bırakacaksak bu güzel ülkeye o mirasım sevgi olacak ve barış olacak. Sevgi ve barış ile hep birlikte kucaklaşacağız. Bizi kabul ettiği için Rakel hanıma çok teşekkür ederim. Acılarını biliyorum, yaşadığı acıların farkındayım. Az önce de ifade ettim, eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini de beraber yapacağız. Bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip burada helalleşmeyi sağlayacağız."

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