CHP'li Kılıçdaroğlu Hrant Dink üzerinden FETÖ'yü aklamaya çalıştı!

Örgüt bağlantısı nedeniyle kamudan atılan KHK'lılara geri dönüş sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de FETÖ'yü akladı. Kılıçdaroğlu, yargının "FETÖ suikasti" dediği Hrant Dink cinayetinde 'gerçek katillerin bulunamadığını' iddia etti. Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret ederek Dink'in eşi Rakel Dink ile görüştü. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti.
FETÖ DİYEMEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini de beraber yapacağız." dedi.
KATİLLER BELLİ DEĞİL İDDİASI
Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Hrant Dink'in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı. Eğer siz, 'karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim' diye yola çıkıyorsanız gerçek katillere ulaşmalısınız ve bulmalısınız. O zaman bu toplumda biz helalleşme düzeyine gelmiş oluruz, helalleşebiliriz" ifadelerini kullandı.