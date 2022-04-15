Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan CHP'li Tunç Soyer'e yalanlama!

Vatandaşa hizmet etmek yerine yaptığı heykeller ve zamlarla gündeme gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu kez asılsız iddialarla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nı hedef aldı.
Tunç Soyer yeni İZBAN istasyonu için 17 Ocak'tan bu yana TCDD Genel Müdürü'nün imzasını beklediklerini iddia etti.
TCDD'DEN TUNÇ SOYER'E YALANLAMA
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz" sözlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamanın gerçeği yansıtmadığı belirtilen TCDD ifadelerinde şunlar kaydedildi:
"TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu iştirak şirketince işletilen İZBAN sisteminde, İzmir'de 17 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Katip Çelebi Üniversitesi Yerleşkesi'ne banliyö durağı inşaatı için, defalarca yapılan başvurulara kayıtsız kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, algı operasyonu yaparak Lale İstasyonu için yer teslimi yapılmadığını belirtmektedir.
TCDD olarak Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde yolcu yoğunluğu çok daha fazla olan Katip Çelebi Üniversitesi ile Lale Duraklarının birlikte yapılması halinde yer teslimi yapılacağı konusunda kendilerine bilgi verilmiştir."