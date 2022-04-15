Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan CHP'li Tunç Soyer'e yalanlama!

HİZMET YERİNE LAF ÜRETEN BELEDİYE

TCDD'nin açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halen proje üzerinde mutabık kılınan gerekli revizeleri yaparak onay için TCDD'ye göndermediği vurgulanarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mürselpaşa altgeçidi inşaatını İZBAN yolcularımızın mağduriyetine neden olacak şekilde, banliyö hattını kesintiye uğratarak yapmak istemeleri üzerine, TCDD tarafından İZBAN seferlerinin aksamaması için, demiryolu hatlarının kademeli olarak kapatılması uygun bulunup, buna göre projenin revize edilmesi istenmiştir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, halen proje üzerinde mutabık kalınan gerekli revizeleri yaparak onay için kurumumuza göndermemiştir. Hizmet yerine laf üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi bu açığını algı oluşturarak örtmeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.