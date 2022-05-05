HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 18 il için sarı uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli geliyor
Bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasında 18 il için sarı uyarı verildi. Kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Nevşehir, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun, Trabzon, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz artacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Nevşehir, Kayseri, Niğde, Tokat, Giresun, Trabzon, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.