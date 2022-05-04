Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: ABD Türkiye'deki muhalefete darbe yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi

ABD benimle de diyalog kurmak istedi. O dönemde Baykal'ın yardımcısıydı. Ben durumu Baykal'a sordum o da görüşmemi söyledi. Ama her görüşmemizde "Baykal partiden gidebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz?" gibi sorular soruldu.