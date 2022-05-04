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    • Güncel
    • 04.05.2022 22:46
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    • 04.05.2022 23:12
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    Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: ABD Türkiye'deki muhalefete darbe yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi

    A Haber ekranlarında Pazartesi ve Çarşamba günü yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına bugün Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuk oldu. Ateş CHP içerisinde neler yaşandığını aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye getirilişi ile ilgili "ABD Türkiye'deki muhalefete darbe yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi" dedi. İşte detaylar...

    Kemal Kılıçdaroğlu’nu ABD getirdi

    Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP'de yaşanan kaset kumpasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ABD GETİRDİ
    ABD Türkiye'deki muhalefete darbe yapmıştır. Deniz Baykal'ın güçlü kişiliği Türkiye'de derin devletin işlemesinin önüne geçiyor dendi. Kılıçdaroğlu'nu getirmek istediler. ABD Kılıçdaroğlu'ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor. Deniz Baykal ulusal çıkarlara sahip çıktığı için bu komplolar yaşandı.

    ABD CHP'Yİ İŞGAL ETTİ
    Baykal'ın uzaklaştırılması ve yerine daha münasip bir muhalefet liderinin iş başına getirilmesi istendi.

        Hillary Clinton da o dönemde kaset kumpasından önce CHP Genel Başkanı Baykal'ın parti içindeki gücü sorarak parti içindeki muhalefeti araştırmış. Kılıçdaroğlu ile olan ilişkisini bile sormuş. ABD CHP'yi işgal etti.

        ABD benimle de diyalog kurmak istedi. O dönemde Baykal'ın yardımcısıydı. Ben durumu Baykal'a sordum o da görüşmemi söyledi. Ama her görüşmemizde "Baykal partiden gidebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz?" gibi sorular soruldu.

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