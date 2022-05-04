Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: ABD Türkiye'deki muhalefete darbe yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP'de yaşanan kaset kumpasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ABD GETİRDİ
ABD Türkiye'deki muhalefete darbe yapmıştır. Deniz Baykal'ın güçlü kişiliği Türkiye'de derin devletin işlemesinin önüne geçiyor dendi. Kılıçdaroğlu'nu getirmek istediler. ABD Kılıçdaroğlu'ndan taviz kopartabileceğini düşünüyor. Deniz Baykal ulusal çıkarlara sahip çıktığı için bu komplolar yaşandı.
ABD CHP'Yİ İŞGAL ETTİ
Baykal'ın uzaklaştırılması ve yerine daha münasip bir muhalefet liderinin iş başına getirilmesi istendi.