SON DAKİKA: Ramazan Bayramı tatili bitti! Tatilciler dönüş yolunda: Kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan Trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor.
Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan Trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor.
Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da anında müdahale ediliyor. Trafiğin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
Tatillerini Ege sahillerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ve Assos gibi Turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale'de yoğunluk oluşturdu.