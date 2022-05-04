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    • 04.05.2022 17:06
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    • 04.05.2022 17:09
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    SON DAKİKA: Ramazan Bayramı tatili bitti! Tatilciler dönüş yolunda: Kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu

    Son dakika haberleri... Ramazan Bayramı tatili bu akşam sona eriyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayram dönüşü nedeniyle trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu.

    Dönüyorlar

    Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan Trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor.

    Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlere geri dönüş için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Kırıkkale - Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

    Ankara - Samsun kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, güçlükle ilerleyebildi. Kara yolundaki yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

        Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da anında müdahale ediliyor. Trafiğin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU
        Tatillerini Ege sahillerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ve Assos gibi Turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale'de yoğunluk oluşturdu.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Ramazan Bayramı tatili bitti! Tatilciler dönüş yolunda: Kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu
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