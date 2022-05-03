Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.05.2022 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2022 16:07
    ABONE OL

    EGM'den provokatif paylaşımlara inceleme

    Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medya üzerinden kendilerini Afganistan ve Pakistanlı gibi göstererek provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik inceleme başlattı.

    EGM’den provokatif paylaşımlara inceleme

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapılarak, kendilerini Afganistan ve Pakistanlı gibi gösterenlerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

    EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

    Sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntülerle kendilerini Afganistanlı, Pakistanlı gibi gösteren hesapların bulunduğu vurgulanan açıklamada, bu yöntemle ülkede iç karışıklık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımların yapıldığı kaydedildi.

    Gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tek seferde 3 yavru veriyor! 10 ay beklemek lazım
    Haberler Güncel EGM'den provokatif paylaşımlara inceleme
        SON DAKİKA