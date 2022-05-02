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    • 02.05.2022 19:35
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    Türkiye ile Rusya arasında kritik temas! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ateşkes ve Mariupol'de sivillerin tahliyesini görüştü. Akar, tahliyelerin aciliyetini vurguladı. İşte detaylar...

    Türkiye ile Rusya arasında kritik temas

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



    TAHLİYELERİN ACİLİYETİ VURGULANDI
    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Akar görüşmede, insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemini ve başta Mariupol olmak üzere, sivillerin emniyetli bir şekilde karadan ya da denizden tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.



    TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK
    Bakan Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha ifade etti.

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