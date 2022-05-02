Türkiye ile Rusya arasında kritik temas! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü





TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK

Bakan Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha ifade etti.

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