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    • 02.05.2022 18:18
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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramına özel klip: Bayram al bayrağın gölgesinde güzel

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ramazan Bayramı dolayısıyla özel bir video klip hazırladı. Sosyal medyadan paylaşılan video klipte, "Üstte mavi gök çökse, altta yağız yer delinse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel" ifadeleri kullanıldı.

    takvim.com.tr
    MSB’den bayrama özel klip

    Milli Savunma Bakanlığı, Ramazan Bayramı vesilesiyle içerisinde Türk Silahlı Kuvvetler personelinin mesajları yer alan özel bir video klip yayımladı.

    BAYRAM AL BAYRAĞIN GÖLGESİNDE GÜZEL
    Bakanlığa ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Üstte mavi gök çökse, altta yağız yer delinse, can bedendeyse, biz görevdeyiz. Bayram al bayrağın gölgesinde güzel" ifadeleri kullanıldı.

    Paylaşılan videoda, Ağrı'dan Libya'ya Barış Pınarı Harekat bölgesinden Konya'ya eli tetikte vatan için nöbet bekleyen askerlerimiz "Görevdeyiz" ifadeleriyle bayram tebriklerini iletti.

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