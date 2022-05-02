Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Benim evladıma üzülmedi ki...

AYŞE BÜLBÜL'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ: BENİM EVLADIMA ÜZÜLMEDİ Kİ BENİM OĞLUMU PAYLAŞSIN

Ayşe Bülbül Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ayşe Bülbül, "Benim evladıma üzülmedi ki benim oğlumu paylaşsın" ifadelerini kullandı.

Ayşe Bülbül şu ifadeleri kullandı:

"Üzüldüm yani. Madem benim evlamın şehit edilişine üzüldüler, üzülenler oldu, benim evladımın kendi fotoğrafını niye paylaşmadı. Ben Eren'in annesi olduğum için beni niye paylaşmadı. Benim evladıma üzülmedi ki, benim evladımı paylaşsın. Benim evladıma üzülmediği için benim evladımı oynayanın fotoğrafını paylaştı."