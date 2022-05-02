Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Benim evladıma üzülmedi ki...

2021-2022 Ahmet Çalık sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor 30 Mayıs'ta Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu resmen ilan etti.
Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin dört bir yanı adeta bayram yerine döndü
Trabzonspor'a gönül vermiş taraftarlar, konvoy yaparak meşalelerle kutlamalara başladı. Şampiyon takıma da tebrik mesajları peş peşe geldi.
İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!
Tebrik mesajı yayımlayan isimlerden biri de aslen Trabzonlu olan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.