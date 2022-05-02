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    • 02.05.2022 20:56
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    Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Benim evladıma üzülmedi ki...

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladığı mesajında büyük bir skandala imza atarak şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül bayram sebebiyle Eren'in mezarı başında yaptığı açıklama ile Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ayşe Bülbül, "Benim evladıma üzülmedi ki benim oğlumu paylaşsın" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’den Ekrem İmamoğlu’na tepki: Benim evladıma üzülmedi ki...

    2021-2022 Ahmet Çalık sezonunun 9. haftasından beri liderliğini sürdüren Trabzonspor 30 Mayıs'ta Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu resmen ilan etti.



    Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin dört bir yanı adeta bayram yerine döndü


    Trabzonspor'a gönül vermiş taraftarlar, konvoy yaparak meşalelerle kutlamalara başladı. Şampiyon takıma da tebrik mesajları peş peşe geldi.



    İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!
    Tebrik mesajı yayımlayan isimlerden biri de aslen Trabzonlu olan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.



        Ancak İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.


        EREN BÜLBÜL YERİNE O İSMİ PAYLAŞTILAR
        İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı söz konusu paylaşımda, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı.




        Trabzonlu İmamoğlu'nun, Trabzonlu şehit Eren Bülbül'ü bilmiyor olması büyük bir skandalı gözler önüne sererken, hizmeti bir kenara bırakıp PR'a odaklanan İBB'nin paralarının liyakatsiz bir ajans ekibine gittiğini de ayyuka çıkardı.

        EREN BÜLBÜLSÜZ 9. BAYRAM
        Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Erensiz 9. bayramı Eren'in mezarı başında karşıladi.

            AYŞE BÜLBÜL'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ: BENİM EVLADIMA ÜZÜLMEDİ Kİ BENİM OĞLUMU PAYLAŞSIN
            Ayşe Bülbül Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ayşe Bülbül, "Benim evladıma üzülmedi ki benim oğlumu paylaşsın" ifadelerini kullandı.

            Ayşe Bülbül şu ifadeleri kullandı:

            "Üzüldüm yani. Madem benim evlamın şehit edilişine üzüldüler, üzülenler oldu, benim evladımın kendi fotoğrafını niye paylaşmadı. Ben Eren'in annesi olduğum için beni niye paylaşmadı. Benim evladıma üzülmedi ki, benim evladımı paylaşsın. Benim evladıma üzülmediği için benim evladımı oynayanın fotoğrafını paylaştı."
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