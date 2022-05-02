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    • Güncel
    • 02.05.2022 23:17
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    • 02.05.2022 23:20
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    İstiklal Caddesi'nde 'Terör Örgütü Propagandası' yapan 16 kişi gözaltına alındı!

    Son dakika haberleri... İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıklarının tespit edildiği kaydedildi.

    DHA
    Polis hepsini topladı!

    İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde toplanıp, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 17.35'te İstiklal Caddesi'nde terör örgütü propagandası yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

    TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATTILAR
    Toplanan grubun terör örgütü propagandası yaparak, teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıklarının tespit edildiği kaydedildi.

    'TERÖR PROGPAGANDASI YAPMA' SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI
    Gözaltına alınan 16 kişi hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçundan işlem yapıldığı ifade edildi.

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