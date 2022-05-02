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    • 02.05.2022 06:58
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    CHP'li İBB'deki yasak aşkta yalan rüzgarı! Aldatılan hakim boşandı eşine dava açıldı

    Son dakika haberi! CHP'li İBB’de çalışan eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispatlayan hakim Osman Ala, eşi Merve Gedik Ala’dan boşandı. Amirinin usulsüz araç tahsis ettiği Merve Gedik hakkında da soruşturma açıldı.

    CHP’li İBB’deki yasak aşkta yalan rüzgarı!

    Geçen yıl 5 Mayıs'ta manşetlere taşınan dava sürecine göre hakim Osman Ala, eşi Merve Gedik Ala'nın, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile iş ilişkisini aşan bir yakınlığı olduğunu, ikilinin gece geç saatlere kadar mesajlaştığını, ayrıca eşine makam aracı tahsis edildiğini gerekçe göstererek boşanma davası açtı.


    İstanbul Aile Mahkemesi çifti geçtiğimiz aylarda boşadı. Öte yandan boşanma davası açan hakim Osman Ala, dava dosyasına, evli ve bir çocuk babası Oktay Özel ile karısı arasındaki amirmemur düzeyini aşan ilişkisi sonucu aracın belediye tarafından tahsis edildiğini ileri sürdü.



    Hakim, boşanmak üzere olduğu eşine tahsis edilen aracın fotoğraflarını da delil olarak dosyaya ekledi. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak aracın durumunu sordu. Ancak İBB, Merve Ala'ya bir araç tahsis edilmediği şeklinde yanıt gönderdi.



        KİŞİSEL İŞLERİNDE KULLANMADIĞINI İDDİA ETTİ
        Bu yanıt üzerine hakim, elindeki delillerle birlikte Oktay Özel ve diğer belediye yetkililerinin adli makamları yanılttığını ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Merve Ala, aracın pandemi nedeniyle kendisinde kaldığını, söz konusu aracı kişisel işlerinde kullanmadığını iddia etti.


        Sabah'ta yer alan habere göre, savcılık soruşturma sonunda Merve Gedik Ala ve aracı tahsis ettiği ileri sürülen Oktay Özel hakkında '237 sayılı taşıt kanuna muhalefet' suçundan dava açtı. Olayla ilgili dava Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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