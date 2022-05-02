CHP'li İBB'deki yasak aşkta yalan rüzgarı! Aldatılan hakim boşandı eşine dava açıldı





Hakim, boşanmak üzere olduğu eşine tahsis edilen aracın fotoğraflarını da delil olarak dosyaya ekledi. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak aracın durumunu sordu. Ancak İBB, Merve Ala'ya bir araç tahsis edilmediği şeklinde yanıt gönderdi.