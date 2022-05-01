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    • 02.05.2022 00:57
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    • 02.05.2022 01:15
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    İBB'nin sorumluluk alanındaki mezarlıkta 90'lar İstanbul'unu aratmayan görüntüler! Arefe günü tanker arkasında su beklediler...

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda 90'lı yılları aratmayan görüntüler kayıtlara geçti. Ramazan Bayramı arefesinde İSKİ'ye bağlı çeşmelerden su akmaması üzerine mezarlığa gönderilen tankerin önünde kuyruk oluştu.

    İBB’nin sorumluluk alanındaki mezarlıkta su kuyruğu

    Arife gününde Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

    Yakınlarının kabrine su dökmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ'nin sorumluluk alanındaki mezarlıktaki çeşmelerden su akmamasına tepki gösterdi.

    MEZARLIKTA 90'LI YILLARI ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER...
    Daha sonra kabir ziyaretine gelen vatandaşlar için mezarlığa su tankeri gönderildi. Ziyaretçiler, tankerin önünde bidonlarına su almak için sıraya girdi.

    "ÇEŞMELER GEÇİCİ AÇILIYOR SONRA YİNE KAPANIYOR"
    Mezarlıkta bulunan bir vatandaş, çeşmedeki suların akmaması nedeniyle perişan olduklarını belirterek, "Daha önceden de çeşmeden su akmaması sorunuyla karşılaştık. Bu soruna neden kimse çözüm bulmuyor anlamıyorum. Üç, beş çeşme geçici açılıyor ve sonra yine kapanıyor." dedi.



    ŞİKAYETTEN SONRA SULARI AÇTILAR!
    Bir sosyal medya kullanıcısı da Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda su akmayan çeşme başından fotoğraf paylaşıp, "Arife günü İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığı, mezar sulamak için çeşmeler kesik. Bu anda olur mu bu." yazarak tepki gösterdi.



        "YAZIK SİZE CHP"
        Öte yandan, şikayetlerden bir süre sonra mezarlıktaki çeşmelerden su akmaya başladığı öğrenildi.

        Arefe günü mezarlıktaki su kesintisinin ardından oluşan tanker kuyruğuna bir sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından sert tepki gösterdi ve "Arefe günü İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığı... Mezar sulamak icin çeşmeler kesik. Bu anda olurmu bu. İstanbul'dan defolun gidin. Yazik size CHP" ifadelerini kullandı.

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