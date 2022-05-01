İBB'nin sorumluluk alanındaki mezarlıkta 90'lar İstanbul'unu aratmayan görüntüler! Arefe günü tanker arkasında su beklediler...

MEZARLIKTA 90'LI YILLARI ARATMAYAN GÖRÜNTÜLER...

Daha sonra kabir ziyaretine gelen vatandaşlar için mezarlığa su tankeri gönderildi. Ziyaretçiler, tankerin önünde bidonlarına su almak için sıraya girdi.

"ÇEŞMELER GEÇİCİ AÇILIYOR SONRA YİNE KAPANIYOR"

Mezarlıkta bulunan bir vatandaş, çeşmedeki suların akmaması nedeniyle perişan olduklarını belirterek, "Daha önceden de çeşmeden su akmaması sorunuyla karşılaştık. Bu soruna neden kimse çözüm bulmuyor anlamıyorum. Üç, beş çeşme geçici açılıyor ve sonra yine kapanıyor." dedi.