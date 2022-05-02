Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle video mesaj yayınladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınladı:

Ramazan Bayramı'nın, Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bir tarafta Ramazan'ı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevinci kalplerimizi dolduruyor.

Bayramlar birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir.

Varsın birileri nefret söylemleri ile bayram sevincimize gölge düşürmeye çalışsın. Varsın birileri çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon peşinde koşsun.

Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz...

Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de tebrik etti:

İşçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik.

İşçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak yüzde 50 seviyesinde artırdık.

İşçilerimizin sosyal ve ekonomik haklarının korunması için birçok tedbiri ve desteği hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.