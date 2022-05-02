Devlet Bahçeli: 6’lı masa bir hikayedir





'ZELENSKİ TÜRK MİLLETİNE GÜVENSE İYİ OLUR'



Bahçeli, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Yunan medyasına yapmış olduğu açıklamada Türkiye'yi eleştirdiğinin anımsatılması üzerine "Ukrayna- Rusya savaşında dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları dikkate aldığı zaman Zelenski'nin Türk milletine, devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükumetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir. Bugün için Rusya-Ukrayna savaşını İstanbul barış projesiyle çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı 40'ın üzerinde devlet yöneticileriyle yapmış olduğu temaslarla bunu gerçekleştirmek istemektedir. Yakında da başaracağına inanmaktayım. Zelenski, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur" ifadelerini kullandı.