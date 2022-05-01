İBB'nin Teşvikiye Camisi şovu patladı! Valilikten açıklama geldi

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİK ŞOVU DA KISA SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesik olduğu iddia edilen eve yaptığı ziyaretteki şovu da kısa sürdü. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaçak olarak kullanılan elektriğin kapatıldığı, ziyaretin ardından elektriğin yeniden açıldığı öğrenildi.

Okmeydanı'nda yaşayan Ayşe ve Gökhan Taflan çiftinin yaşadığı evin elektriği 26 Nisan saat:13.00'de kesildi. Taflan ailesinin elektriği kaçak olarak kullanmaya devam ettiği öğrenildi. 29 Nisan tarihinde (bugün) sabah saat 10.00'da yapılan tespitte evde elektrik olduğu ancak Dağıtım Şirketinin izni dışında kaçak kullanıldığı tespit edildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen Taflan ailesine ziyarette bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaçak olarak kullanılan elektriğin kapatıldığı, ziyaretin ardından elektriğin yeniden açıldığı öğrenildi.

29 Nisan tarihi sabah saat:10.00'da yapılan tespitte ise Dağıtım Şirketinin izni dışında kullanıcı tarafından kaçak olarak tekrar elektriğin bağlandığı ve şuanda bile evde elektrik olduğu ancak kaçak olarak elektirk kullanımı olduğu tespit edildi.