Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti dünya basınında! Türkiye'nin zengin deneyimine vurgu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, ülke basınında geniş ilgi gördü. Yapılan yorumlarda Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ilişkilerini güçlendirmeye yönelik son aylarda atılan adımlara dikkat çekildi.
'TİCARET ARTACAK'
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden sonra artmasının beklendiği kaydedildi. Şavk Al Avsat internet sitesindeki detaylarda da "Kral Selman, Erdoğan ve beraberindeki heyeti karşılamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti" denildi.
Suudi Arabistan'ın Cizan şehrinde bulunan Al-Shorouk Ekonomik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Abdurrahman Başin, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin artırılması ve stratejik ortaklıklara ulaşılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.