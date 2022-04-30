Türkiye geliştirdiği çok taraflı ve yapıcı politikasıyla takasta da güven duyulan ülke

Barış ve dostluğu temel ilke olarak benimseyen Türkiye, önceki güne Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesi ve gözetiminde, ABD ile Rusya arasında önemli bir takas faaliyetine ev sahipliği yaptı.



ABD ve Rusya arasında uzun süredir görüşmelere konu edilen, ancak olumlu sonuç alınamayan ve 2019 yılında Moskova'da tutuklanan, serbest bırakılması için yoğun diplomatik çaba harcanan eski ABD deniz piyadesi Trevor Reed ile ABD'de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko'nun, Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik iki ülke talepte bulundu.