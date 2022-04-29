Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2022 06:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2022 06:31
    ABONE OL

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci trafik kazası: Tır devrildi şoför hayatını kaybetti yedek şoför yaralı...

    Son dakika haberi... Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda hayvan yemi yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. Tır şoförü hayatını kaybederken yedek şoför ise yaralandı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı.

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi! Acı haber

    Kaza saat 04:45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan Tezcan (49) idaresindeki hayvan yemi yüklü 39 LT 500 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi.

    İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Yedek sürücü Ömer Demir (35) ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Yola saçılan hayvan yemleri Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri tarafından temizlendi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yaralanan Ömer Demir ise hastaneye sevk edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’nun öğrencilere zulmü sürüyor
        Haberler Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci trafik kazası: Tır devrildi şoför hayatını kaybetti yedek şoför yaralı...
            SON DAKİKA