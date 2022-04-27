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    • 28.04.2022 06:35
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    Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

    takvim.com.tr
    AA
    Başkan Erdoğan’dan kritik ziyaret!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Başkan Erdoğan'ın bugün ve yarınki ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

    Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret
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