Ankara'da MİT gözetiminde ABD ile Rusya arasında yapılan takasın perde arkası



Trevor Reed

MİT GÖZETİMİNDE

Her iki uçağın Türkiye Hava Sahası'na girmesinden sonra takasın yapılacağı havalimanında tüm hazırlıklar tamamlandı ve yoğun güvenlik önlemleri alındı. Her iki uçak planlandığı gibi aynı zamanda Ankara'ya iniş yaptı. Takas da, MİT'in planladığı gibi dakikası dakikasına eş zamanlı olarak gerçekleşti. Takas edilen kişilerin ve teslim alanların doğru isimler olduklarını teyit etmesinin ardından MİT gözetiminde yapılan takas tamamlandı. Uçaklar da yine eş zamanlı olarak Ankara'dan havalandı.



Konstantin Yaroşenko

BEYAZ SARAY: MİNNETTARIZ

-Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasına ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etti. Amerikalı eski asker Trevor Reed'in (30) serbest bırakılması için uzun zamandır Rusya ile görüştüklerini belirten Psaki, "Takasın ülkesinde olmasına izin verdiği için Türkiye'ye minnettarız" dedi. Psaki, Reed'e karşılık Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko'ya özel af çıkarılmasını "zor bir karar" olarak niteledi. ABD'nin Rusya'ya başka bir taviz vermediğinin altını çizdi.