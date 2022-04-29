Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye - Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Bu yıl haccın ve umrenin tekrar başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz bu yıl için 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacaktır" dedi.

Erdoğan, Gezi Parkı olaylarında mahkemenin kararı ve CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları konusunda ise şu ifadeleri kullandı: "Bu zatın ağababası nasıl bedel ödediyse tabii aynı durum şimdi bunun için geçerli. Ağzı bozuk tipler kimlerse hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar. Türkiye'de özellikle Soros Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran bunun bedelini ödeyecektir. Ve Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi, yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Yani başka ülkelerin hukuku var da bizim ülkemizin hukuku yok mu? Artık AİHM'lik iş kalmadı, bitti o iş."