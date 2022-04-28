Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan 'Meral Akşener'in TOKİ iddialarına rakamlarla yanıt!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla Marmaris'te Ula İlçe Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programına katıldı.

İftarda vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Kurum, iftarın ardından kısa bir konuşma yaptı.

MERAL AKŞENER'İN TOKİ İDDİALARINA YANIT

Bakan Kurum konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'TOKİ kimseye hesap vermiyor' söylemini iftira olarak nitelendirerek Akşener'e yanıt verdi.

Genel Müdürlükler, İller Bankası ve özellikle TOKİ eliyle sahada milletin yaralarını bir an evvel sarmanın derdine düşerken, 7/24 çalışarak vatandaşlara verdikleri sözleri tutmak için yeni yuvalar yaparken, birilerinin de Türkiye'nin en büyük sosyal devlet uygulamasına dönüşen TOKİ ile ilgili akla, izana ve ahlaka sığmayan bir tavırla iftira atmanın derdine düştüğünü söyleyen Bakan Kurum, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şöyle seslendi:



"Dün CHP zihniyeti 'Muğla'da yangınlar devam ederken proje açıkladınız, aceleniz ne?' deyip bizim hızımızı, vatandaşın yaralarını hızlıca sarmamızı akla hayale gelmeyecek bir şekilde eleştirirken; bugün de ortağı İYİ Parti Genel Başkanı kalkmış, TOKİ'ye iftiralar atıyor, on binlerce çalışanımızın hakkına giriyor. Ne diyor? TOKİ sosyal devlet amacına uygun hareket etmiyormuş. Biz de kendisine Ula'dan diyoruz ki, 1984 ve 2002 yılları arasında TOKİ birilerinin elindeydi. Biri TOKİ Başkanı'ydı. Bu ülkede o dönem 19 yılda sadece 43 bin konut üretebildi. 2002 yılında görevi Sayın Cumhurbaşkanımız devraldı.

O GÜNDEN BUGÜNE TAM 1 MİLYON 100 BİN KONUT ÜRETTİK

Sayın Genel Başkana sesleniyorum: Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o günden bugüne tam 1 milyon 100 bin konut ürettik. Alt gelir grubu için özel şartlar sunduk. Şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verdik. Engelli kardeşlerimiz için özel kotalar uyguladık. İnşaat sektöründeki üretim payımızı yüzde 8'lerden yüzde 14'lere yükselttik. Bu rakamlara biz hangi şuurla ulaştık?

Biz bir hedef ortaya koyduk! 'Bu ülkede ev sahibi olmayan dar gelirli hiç kimse kalmayacak' dedik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıyı sağlayarak, tam 5 milyon insanımızı sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturduk.

BU DA İFTİRA!

Soruyorum kendisine! Bunu bugüne kadar başaran bir tane devlet veya uluslararası kuruluş gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz, çünkü yok! İYİ Parti Genel Başkanı 'TOKİ kimseye hesap vermiyor' diyor. Bu da iftira! Sayıştay denetimine tabiiyiz, yılın 12 ayı Sayıştay elemanları Bakanlıkta duruyor. Kamu İhale Kanununa tabiyiz. Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz.

"SİZİ NE RAHATSIZ EDİYOR"

Soruyorum! Siz 1,1 milyon konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz? Siz Elazığ ve Malatya'da 1 yılda 36 bin konut üretmemizden mi rahatsız oldunuz? Siz Muğla'da, Antalya'da, Giresun'da, Rize'de binlerce yeni yuva yapmamızdan mı rahatsız oldunuz? Muğla'da İlyas amcanın, Antalya'da İbrahim amcanın 15 günde yeni evine girmesinden mi rahatsız oluyorsunuz? Sizi ne rahatsız ediyor? Bunun bize ve millete cevabını verin!

İşte biz Muğla'dayız! Buradayız! Kardeşlerimizle beraberiz! Muğla'dan, Ula'dan sesleniyorum: Siz isteseniz de istemeseniz de biz milletimize yeni yuvalar, sıcak yuvalar yapmaya devam edeceğiz."