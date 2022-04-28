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    • 28.04.2022 09:39
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    Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!

    Son dakika haberi! Emniyet güçleri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vururken siyasi ayak HDP'de provokasyona devam ediyor. Son olarak "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP'lilere izin verilmedi.

    takvim.com.tr
    AA
    Terörist cenazesine giden siyasi ayaklara şok!

    Emniyet güçleri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vururken siyasi ayak HDP'de provokasyona devam ediyor.



    HDP'LİLERİN TERÖRİST CENAZESİNE KATILMASINA İZİN VERİLMEDİ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP'lilere izin verilmediğini açıkladı.


    HDP'Yİ MASANIN ALTINA SAKLAYANLARA DUYURULUR
    Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-5'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!
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