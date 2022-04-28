Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!

Emniyet güçleri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vururken siyasi ayak HDP'de provokasyona devam ediyor.
HDP'LİLERİN TERÖRİST CENAZESİNE KATILMASINA İZİN VERİLMEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP'lilere izin verilmediğini açıkladı.
HDP'Yİ MASANIN ALTINA SAKLAYANLARA DUYURULUR
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-5'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur." ifadelerini kullandı.