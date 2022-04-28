Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala için "Büyük haksızlık hepimizin vicdanını yaralamıştır" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın olaylarla ilgili yaptığı açıklamalar "fırıldaklığın tarihini yazıyor" yorumlarına neden oldu.
BABACAN: ERDOĞAN KİMSEYİ DİNLEMEDİ
Geçtiğimiz günlerde fondaş T24'te açıklamalarda bulunan Babacan, Başkan Erdoğan'ı suçlayarak, "Gezi konusunda Erdoğan gözünü kararttı ve kimseyi dinlemedi." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
BABACAN: ERDOĞAN HERKESİ DİNLEDİ
Babacan'ın 2013 yılında Habertürk kanalına verdiği röportajda ise Erdoğan'ı herkesi dinlediğini belirttiği ortaya çıktı. Babacan o dönem yaptığı açıklamada, "Sayın Başbakanımız bizzat zaman ayırarak grup grup sabahlara kadar herkesi dinledi. Sayın başbakanımızın, hükümetimizin bu gayretleri bu yaklaşımı karşılığını bulur. İllegal örgütlerin molotof kokteyleri ile demir bilyelerle ya da farklı entrümanlarla çevreye zarar vermesi, yüzlerce dükkanı yakıp yıkması, araçlara zarar vermesi, polisimize yönelik hareketler, tabi bunları oturup seyretmek gibi bir durumumuz olamazdı. Dünyanın hiçbir yerinde de zaten buna izin verilmez. Böyle bir kapıyı açtığınızda yani şiddetle istediğini elde etme bu bir yöntem haline gelir." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin huzuruna kast eden vandallar 2013 yılında Gezi Parkı olaylarıyla ülkeyi yangın yerine çevirmek istedi.
GEZİ DAVASI KARARA BAĞLANDI
Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava, karara bağlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.