Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!

ERMENİ VAKIFLAR BİRLİĞİ BAŞKANI BEDROS ŞİRİNOĞLU: Bu yılki iftar bambaşkaydı gerçekten. Sanki bir baba etrafına çocuklarını almış, samimi havada, sıcak bakışı, güleç yüzü ve sıcak yüzüyle ağırladı bizi. Allah razı olsun, kendisine şükranlarımızı sunduk. Olağanüstü bir gündü. Bizi onurlandırdı. Sayın Cumhurbaşkanı gerçek bir halk adamı.

Merhametini, hassas kalbi duygularını hissettik. Beyefendi azınlıklara daha önce yapılmayan ne varsa her imkânı sağladı.