Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam dini azınlık temsilcileriyle Külliye'deki iftarda bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da yer aldığı iftar programına katılan azınlık temsilcileri izlenimlerini anlattı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, "Resmilik yoktu, adeta samimi, mütevazı ve çok sıcak bir ev ortamı vardı." dedi.
SÜRYANİ KADIM VAKFI BAŞKANI SAİT SUSİN: Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır yükün altındayken, bu denli devletin ve ülkenin her sorunuyla ilgilenirken, mesaisi bu kadar yoğun iken devletin üst kademesi ile bizlere 3-4 saatini ayırdı. Bu, çok ama çok değerli. Biz 20 yıl boyunca daha önce hiç görmediğimiz derecede azınlıkları önemseyen ve onlara sahip çıkan birini gördük.