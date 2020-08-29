İttifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyasetini de benimseyen Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında "Üsküdar'da peynir fiyatlarının 80 TL" şeklinde konuştu. Peynir yalanı üzerinden Türk ekonomisini hedef alarak algı operasyonuna soyunan Akşener'in oyunu çok geçmede bozuldu.

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Meral Akşener'in iddiasının ardından Üsküdar'ın meydanındaki çarşıya giden A Haber ekipleri, peynir fiyatlarını araştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "peynir fiyatları 80 TL'ye çıktı" yalanı, Üsküdar esnafı tarafından çürütüldü.

FİYATLAR 30-45 TL ARASINDA

Birçok esnafı gezen A Haber, 30 TL'den başlayan peynir fiyatlarının tavan fiyatının ise 45 TL olduğunu izleyicilerine aktardı. iddiaları değerlendiren esnaf, "45 TL üzerine peynir yok. 80 TL'lik peynir görmedik" şeklinde konuştu.