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    • 29.08.2020 18:18
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    İYİ Parti Genel Başkanı 'in '' yalanı ortaya çıktı!

    İYİ Parti Genel Başkanı , katıldığı bir televizyon programında Üsküdar'daki fiyatlarının 80 TL'yi aştığını iddia etti. İttifak ortağı 'nun yalan siyasetine de ortak olan Meral Akşener'in iftiraları çok geçmeden ortaya çıktı.

    İttifak ortağı 'nun yalan siyasetini de benimseyen , katıldığı bir televizyon programında "Üsküdar'da peynir fiyatlarının 80 TL" şeklinde konuştu. yalanı üzerinden Türk ekonomisini hedef alarak algı operasyonuna soyunan Akşener'in oyunu çok geçmede bozuldu.

    YALANI ORTAYA ÇIKTI
    Meral Akşener'in iddiasının ardından Üsküdar'ın meydanındaki çarşıya giden A Haber ekipleri, peynir fiyatlarını araştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "peynir fiyatları 80 TL'ye çıktı" yalanı, Üsküdar esnafı tarafından çürütüldü.

    FİYATLAR 30-45 TL ARASINDA
    Birçok esnafı gezen A Haber, 30 TL'den başlayan peynir fiyatlarının tavan fiyatının ise 45 TL olduğunu izleyicilerine aktardı. iddiaları değerlendiren esnaf, "45 TL üzerine peynir yok. 80 TL'lik peynir görmedik" şeklinde konuştu.

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