Muş'un Malazgirt ilçesinde 42 tim ve 588 personelle Eren Abluka-8 operasyonu başlatıldı





Terörle mücadele harekâtı kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarının ana barınma alanlarından Muş'un Malazgirt İlçesi'ne bağlı Kartavin Dağı Bölgesi'nde 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı tim ile unsurlardan oluşan 42 tim ve 588 personelin katılımıyla büyük çaplı operasyon icra edildiği kaydedildi.